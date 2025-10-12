Restaurata l'antica Porta Marina sud nel Parco Archeologico di Paestum e Velia
A Velia restaurata la Porta Marina sud nel Parco Archeologico: "più affascinante che mai, pronta a raccontare la grandezza di un passato che resiste al tempo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: restaurata - antica
A Rocchetta Sant'Antonio i volti dei cittadini nei dipinti dell’antica chiesa restaurata
La Società di Studi Astesi consegna un’antica tela restaurata alla Confraternita di San Michele - facebook.com Vai su Facebook
Restaurata l’antica Porta Marina sud nel Parco Archeologico di Paestum e Velia - A Velia restaurata la Porta Marina sud nel Parco Archeologico: "più affascinante che mai, pronta a raccontare la grandezza di un passato che resiste ... Come scrive fanpage.it
A Velia restaurata la Porta Marina sud - La Porta Marina sud dell'antica Velia, vasta area archeologica a sud di Salerno, torna a imporsi nel paesaggio con la sua imponenza e bellezza originaria, grazie a un intervento di restauro che ha res ... Scrive ansa.it