Resta gravissimo l' indiano coinvolto nell' incidente di Colorno
Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore il 37 enne di origine indiana rimasto coinvolto nel tragico incidente di venerdì a Colorno, dove un connazionale di 31 anni ha perso la vita. Quadro clinico stabile, ma le sue condizioni rimangono gravissime dopo il terribile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
