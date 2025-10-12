Resta gravissimo l' indiano coinvolto nell' incidente di Colorno

Resta ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore il 37 enne di origine indiana rimasto coinvolto nel tragico incidente di venerdì a Colorno, dove un connazionale di 31 anni ha perso la vita. Quadro clinico stabile, ma le sue condizioni rimangono gravissime dopo il terribile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

