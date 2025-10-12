Renzo Bozzetti è morto Imprenditore era il padre di Giovanni presidente di Fondazione Fiera

È morto a 87 anni Renzo Bozzetti, imprenditore e presidente onorario dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid), di cui è stato presidente nazionale. Era il padre di Giovanni Bozzetti, in passato assessore comunale a Milano e recentemente scelto per guidare Fondazione Fiera Milano. I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: renzo - bozzetti

Buon Ferragosto, anche da Viareggio nella settimana della presentazione dei bozzetti! ? #CariBrutti - facebook.com Vai su Facebook

Renzo Bozzetti è morto. Imprenditore, era il padre di Giovanni, presidente di Fondazione Fiera - È morto a 87 anni Renzo Bozzetti, imprenditore e presidente onorario dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid), di cui è stato presidente nazionale. Lo riporta milanotoday.it