Renato Paratore cala il tris nel Challenge Tour L’azzurro la spunta al playoff nell’Hainan Open

Buone notizie per il golf italiano dal Challenge Tour. Renato Paratore conquista il terzo successo stagionale imponendosi nell’ Hainan Open (montepremi 500.000 dollari), torneo cinese nato nel 2014 ed organizzato in collaborazione tra Challenge Tour, China Tour e PGA Tour of China. . Il golfista romano la spunta alle buche di playoff superando l’austriaco Maximilian Steinlechner. Quarto round che si era chiuso con i due appaiati a quota -17 (271 colpi) dopo un acceso ed avvincente testa a testa. Terza piazza in solitaria con lo score di -15 per il francese Felix Mory. -14 e quarta posizione per il terzetto composto dallo spagnolo Garcia Sebastian Rodriguez, dal tedesco Jan Schneider, e dal padrone di casa Zheng Kai Bai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Renato Paratore cala il tris nel Challenge Tour. L’azzurro la spunta al playoff nell’Hainan Open

