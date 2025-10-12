Tempo di lettura: < 1 minuto Ammonta a quasi 20 milioni di euro il finanziamento che la Regione Campania, con il decreto n. 12 del 9 ottobre scorso, ha riconosciuto ai territori al confine tra le province di Avellino e Salerno. La Regione, infatti, accogliendo la programmazione sinergica messa in campo dalle due province attraverso i comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Acerno, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano e Montecorvino Pugliano – nell’ambito di un accordo sottoscritto lo scorso anno – ha giudicato meritevole e lungimirante il progetto di ammodernamento e miglioramento della viabilità provinciale che collega i suddetti territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regione Campania: 20 milioni per la viabilità tra Avellino e Salerno