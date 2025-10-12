Regionali urne aperte in Toscana | cittadini al voto oggi e domani Sfida tra il governatore uscente Giani e il meloniano Tomasi

Al via la tornata elettorale in Toscana. Oggi dalle 7 fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 si vota per eleggere il presidente della Regione tra tre candidati: Antonella Bundu per Toscana rossa, Eugenio Giani, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, e Alessandro Tomasi, appoggiato dal centrodestra. Si eleggeranno inoltre 40 consiglieri della Regione. Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo la chiusura dei seggi domani. Se nessuno dei tre candidati raggiungerà almeno il 40 per cento dei voti si andrà tra due settimane al ballottaggio: un’eventualità che nessuna delle legge elettorali delle altre Regioni contempla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regionali, urne aperte in Toscana: cittadini al voto oggi e domani. Sfida tra il governatore uscente Giani e il meloniano Tomasi

