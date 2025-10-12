Regionali Toscana sfida Giani-Tomasi | urne aperte

La fiducia del centrosinistra è riposta tutta nella storica e vecchia Toscana rossa che in 55 anni di storia delle Regioni non ha mai visto la destra al comando. Insomma, la posta in gioco è alta e le urne sono aperte per le regionali dalle 7 di oggi fino alle 23 e domani dalle 7 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

regionali toscana sfida gianiRegionali Toscana, per il Giani bis la sfida è Renzi-Conte. Ma occhio a Tomasi luomo miracolo - L’equilibrista contro la sorpresa: è il cartellone di scena in Toscana, oggi e domani si vota. Si legge su iltempo.it

regionali toscana sfida gianiIn Toscana sfida tra Giani e Tomasi. Nella roccaforte rossa un test per il campo largo - La Toscana torna al voto oggi e lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d’Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell’election day di ... Lo riporta gazzettadelsud.it

