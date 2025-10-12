Regionali Toscana sfida Giani-Tomasi | alle 12 ha votato solo il 28% dei cittadini

Il risultato è nettissimo: nel 2020, alle scorse Regionali, alla stessa ora aveva votato il 36,28% dei cittadini. Il distacco di 8 punti pesa enormemente sulle spalle dei membri della politica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali Toscana, sfida Giani-Tomasi: alle 12 ha votato solo il 28% dei cittadini

