Regionali Toscana sfida Giani-Tomasi | affluenza alle 12 del 9,9%

La fiducia del centrosinistra è riposta tutta nella storica e vecchia Toscana rossa che in 55 anni di storia delle Regioni non ha mai visto la destra al comando. Insomma, la posta in gioco è alta e le urne sono aperte per le regionali dalle 7 di oggi fino alle 23 e domani dalle 7 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali Toscana, sfida Giani-Tomasi: affluenza alle 12 del 9,9%

Regionali Toscana, affluenza parziale alle 12:00 (sez. 2280/3922) Toscana 9,7% (-5,0% rispetto al 2020) Firenze 11,0% (-5,7%) Pisa 9,9% (-5,3%) Arezzo 8,7% (-5,1%) Prato 10,7% (-5,0%) Livorno 9,6% (-5,0%) Lucca 7,6% (-4,9%) Siena 9,6% (-4,6%)

Regionali Toscana: Giani il mattatore, Tomasi il piacione. La sfida per lo scranno di Palazzo del Pegaso

