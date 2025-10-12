Regionali Toscana sfida Giani-Tomasi | affluenza alle 12 del 9,9%

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiducia del centrosinistra è riposta tutta nella storica e vecchia Toscana rossa che in 55 anni di storia delle Regioni non ha mai visto la destra al comando. Insomma, la posta in gioco è alta e le urne sono aperte per le regionali dalle 7 di oggi fino alle 23 e domani dalle 7 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

regionali toscana sfida giani tomasi affluenza alle 12 del 99

© Ildifforme.it - Regionali Toscana, sfida Giani-Tomasi: affluenza alle 12 del 9,9%

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

regionali toscana sfida gianiElezioni regionali Toscana, affluenza alle 12 è del 9,72% (in calo). Si vota oggi e domani, sfida tra Giani e Tomasi - La Toscana torna al voto fino a lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d'Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell'election day di novembre. Segnala ilmessaggero.it

regionali toscana sfida gianiElezioni regionali Toscana, si vota oggi e domani: 3 milioni chiamati al voto. Sfida tra Eugenio Giani e Alessandro Tomasi - La Toscana torna al voto fino a lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d'Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell'election day di novembre. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Toscana Sfida Giani