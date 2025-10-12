Regionali Toscana seggi aperti alle 7

7.15 Toscana alle urne per eleggere il presidente e i consiglieri regionali. I seggi si sono aperti ale 7 fino alle 23. Domani si vota dalle 7 alle 15.Tre milioni di elettori chiamati alle urne. I candidati al ruolo di presidente sono il governatore uscente, Eugenio Giani, sostenuto dal campo largo di Centrosinistra, Alessandro Tomasi, sostenuto dal Centrodestra, e Antonella Bundu per la sinistra radicale. Ammesso il voto disgiunto.Si può esprimere una preferenza per un candidato e per una lista ad esso non collegata. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

