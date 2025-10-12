Regionali Toscana crolla l' affluenza | è al di sotto del 10 per cento

Si attesta al 9,95% l'affluenza al voto alle ore 12 per le elezioni regionali in Toscana, con 3.898 sezioni scrutinate su 3.922. Il dato - riportato dal sito Eligendo del ministero dell'Interno - è in calo rispetto alle elezioni regionali del 2020 quando, alla stessa ora, si era registrata un'affluenza del 14,67%. Il dato più elevato si registra nella provincia di Firenze (11,47 per cento); il più basso a Massa Carrara (7,89 per cento). Seguono: Pistoia al 10,74; Prato al 10,65; Pisa al 10,06; Grosseto al 10,01; Livorno al 9,62; Siena al 9,36; Arezzo 8,75; Lucca 8,09. I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regionali Toscana, crolla l'affluenza: è al di sotto del 10 per cento

