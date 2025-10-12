Regionali Toscana Cala affluenza | 9,95%

13.16 L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali in Toscana è del 9,95%, su tutte le 3.922 sezioni. E' quanto riporta Eligendo, il sito del ministro dell'Interno. Il dato è in calo rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020: alla stessa ora aveva votato il 14,66%. La provincia che ha l'affluenza più alta alle 12 è Firenze (11,48%. Nel 2020 era il 16,6). La più bassa a Massa Carrara: 7,86 % (5 anni fa era del 12,22). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it