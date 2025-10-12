Regionali Toscana 2025 | tutto quello che c’è da sapere su come e quando si vota

La Toscana si prepara a eleggere il nuovo Presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Le elezioni si terranno domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025.Tre i candidati principali in corsa per la presidenza: Eugenio Giani, governatore uscente, che si ricandida per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Elezioni regionali | M5s, la Toscana si spacca: "No a un'alleanza con il Pd". Galletti: "Confronto aperto, niente fughe in avanti"

Elezioni regionali in Toscana, orgoglio Antonella Bundu: “Siamo Sinistra Rossa, no alle ambiguità”

Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”

Elezioni Regionali Toscana 2025: è possibile il voto disgiunto?/ Tutte le info sulle modalità di voto - Voto disgiunto alle Elezioni Regionali Toscana 2025: cosa dice la legge elettorale, come funziona e tutte le modalità di voto ... Scrive ilsussidiario.net

Elezioni Regionali Toscana 2025: chi sono i 3 candidati Presidente/ Giani, Tomasi e Bundu: nomi e liste - Candidati Presidente delle Elezioni Regionali in Toscana: chi sono Eugenio Giani, Alessandro Tomasi e Antonella Bundu, tutte le liste ... Riporta ilsussidiario.net