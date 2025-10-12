Regionali Luigi Lobuono allo Snim | Istituiremo l' assessorato del Mare

Brindisireport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il candidato governatore del centrodestra, Luigi Lobuono, ha fatto il suo “esordio” in provincia di Brindisi. L'imprenditore, già presidente della Fiera del Levante, stamattina (domenica 12 ottobre) ha visitato gli stand dello Snim (salone regionale della motonautica), presso il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - luigi

Accordo nel centrodestra per le Regionali in Puglia e Veneto: candidati Luigi Lobuono e Alberto Stefani

Elezioni regionali 2025, cdx candida Edmondo Cirielli in Campania, Luigi Lobuono in Puglia e Alberto Stefani in Veneto

Regionali, fumata bianca nel centrodestra sul nome di Luigi Lobuono

regionali luigi lobuono snimRegionali, la proposta di Lobuono per la giunta: «La Puglia avrà un assessorato del mare» - Il candidato del centrodestra: «Dobbiamo sviluppare la cantieristica navale e le infrastrutture portuali, volano di sviluppo» ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

regionali luigi lobuono snimRegionali Puglia, ecco chi è Luigi Lobuono: l'imprenditore con la passione per la politica - Il candidato presidente del centrodestra alle Regionali di novembre, in Puglia, da ieri sera è Luigi Lobuono. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Luigi Lobuono Snim