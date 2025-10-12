Regionali in Veneto Zaia | Prendo atto che sono un problema

Luca Zaia non nasconde la sua irritazione a poche settimane dalle elezioni regionali in Veneto. «Prima sparisce la mia lista civica, poi leggo che scompare la possibilità di avere il mio nome sul simbolo della Lega. Prendo atto che forse io e il mio cognome siamo un problema per qualcuno. Vedremo di farlo diventare un problema reale, dopodiché decideremo cosa fare», ha detto sabato 11 ottobre a margine dell’arrivo del presidente Mattarella a Venezia. Pur avendo professato pieno sostegno al Carroccio e al candidato governatore Alberto Stefani («con Salvini c’è piena sintonia e Stefani è un ragazzo in gamba che garantisce continuità ai veneti»), non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe: «Prendo atto del no alla mia lista civica deciso dal tavolo nazionale anche se non è mai accaduto che si vieti a una persona di utilizzare il proprio nome in campagna elettorale». 🔗 Leggi su Lettera43.it

