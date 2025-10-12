Regionali in Toscana urne aperte fino alle 23 | si vota anche domani
(Adnkronos) – Toscana al voto oggi, domenica 12 ottobre, per le elezioni regionali 2025. I seggi resteranno aperti fino alle 23 mentre domani, lunedì 13 ottobre, sarà possibile votare dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, nel corso del pomeriggio, mentre l'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
