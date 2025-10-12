Regionali in Toscana alle 12 affluenza sotto il 10 per cento

Primi dati sull’ affluenza alle elezioni regionali in Toscana 2025. Alle 12 di domenica 12 ottobre ha votato il 9,95 per cento degli elettori, un dato in calo rispetto alla tornata del 2020 quando alla stessa ora aveva votato il 14,66 per cento. La provincia con l’affluenza più alta è Firenze con l’11,48 per cento (nel 2020 era 16,60), quella più bassa Massa Carrara (7,86 per cento contro il 12,22 di cinque anni prima).Tutti e tre i candidati alla carica di governatore hanno votato. La prima è stata Antonella Bundu (Toscana rossa), che si è recata nel suo seggio a Firenze intorno alle 9.30. Poi è stata la volta dell’uscente Eugenio Giani (centrosinistra), che ha votato alle 10. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Regionali in Toscana, alle 12 affluenza sotto il 10 per cento

In questa notizia si parla di: regionali - toscana

? Regionali Toscana, affluenza parziale alle 12:00 (sez. 2280/3922) Toscana 9,7% (-5,0% rispetto al 2020) Firenze 11,0% (-5,7%) Pisa 9,9% (-5,3%) Arezzo 8,7% (-5,1%) Prato 10,7% (-5,0%) Livorno 9,6% (-5,0%) Lucca 7,6% (-4,9%) Siena 9,6% (-4,6%) Gr - X Vai su X

