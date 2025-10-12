Regionali in Campania Martusciello | una legge per il crocifisso nelle scuole
«Tra i primi atti del nuovo Consiglio regionale proporremo il crocifisso nelle scuole della Campania», Lo annuncia Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali in Campania. Giuseppe Conte (M5S): "Per De Luca lui è il migliore, ora tocca a Fico" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #M5S #campolargo #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campania-conte-m5s-p Vai su Facebook
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 @FratellidItalia lancia la candidatura di @edmondocirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protag - X Vai su X
Chi corre per il centrodestra in Campania e chi si tira indietro - A venti giorni dal voto resta irrisolto il rebus delle candidature. policymakermag.it scrive