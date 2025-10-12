Regionali in Campania Ferrante Forza Italia | Nostro sostegno al vice ministro Edmondo Cirielli
“Forza Italia oggi inaugura non solo la sua sede elettorale regionale, ma la casa dei moderati, dei liberali, dei popolari che saranno determinanti per la vittoria del centrodestra in Campania. Continua la mobilitazione del nostro movimento per la guida della Regione, che dopo un decennio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - campania
De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»
Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali in Campania. Gianfranco Rotondi: "Simbolo Dc torna sulla scheda elettorale al fianco di Cirielli" #DemocraziaCristiana #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/gianfranco-rotondi-il-s - facebook.com Vai su Facebook
ELEZIONI REGIONALI CAMPANIA 2025 @FratellidItalia lancia la candidatura di @edmondocirielli - viceministro agli Esteri ed alla Cooperazione - a Presidente della Regione Campania. Edmondo Cirielli, da sempre militante sul territorio campano e protag - X Vai su X
Regionali in Campania, Ferrante: ''Cirielli candidato unitario. Forza Italia sarà decisiva!'' Politica - “La scelta del vice ministro Edmondo Cirielli come candidato presidente per il centrodestra alle regionali in Campania rappresenta un’ottima notizia nel segno di una coalizione coesa, forte e ... msn.com scrive
Campania. Ferrante, Sostegno convinto a Cirielli, con Fi al centro si vince - “Forza Italia oggi inaugura non solo la sua sede elettorale regionale, ma la casa dei moderati, dei liberali, dei popolari che saranno determinanti per la vittoria del centrodestra in Campania. Scrive corriereirpinia.it