Regionali giochi chiusi per la lista Cirielli Presidente | ecco chi farà coppia con Boccalone
Tempo di lettura: 2 minuti I giochi sono praticamente chiusi. Dopo giorni di telefonate, contatti e valutazioni, la lista "Cirielli Presidente" trova la sua quadra definitiva nel Sannio. E, a quanto trapela da fonti qualificate, il candidato governatore Edmondo Cirielli avrebbe messo il sigillo personale sulle scelte finali. Una lista "a immagine e somiglianza" del suo leader, con nomi che parlano chiaro sul piano politico e valoriale. Su tutti, Nicola Boccalone, ex vice-sindaco di Pasquale Viespoli, volto storico della destra beneventana e protagonista di quella stagione che da Alleanza Nazionale è confluita nell'attuale Fratelli d'Italia.
