Regionali giochi chiusi per la lista Cirielli Presidente | ecco chi farà coppia con Boccalone

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti I giochi sono praticamente chiusi. Dopo giorni di telefonate, contatti e valutazioni, la listaCirielli Presidente” trova la sua quadra definitiva nel Sannio. E, a quanto trapela da fonti qualificate, il candidato governatore Edmondo Cirielli avrebbe messo il sigillo personale sulle scelte finali. Una lista “a immagine e somiglianza” del suo leader, con nomi che parlano chiaro sul piano politico e valoriale. Su tutti, Nicola Boccalone, ex vice-sindaco di Pasquale Viespoli, volto storico della destra beneventana e protagonista di quella stagione che da Alleanza Nazionale è confluita nell’attuale Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali giochi chiusi per la lista cirielli presidente ecco chi far224 coppia con boccalone

© Anteprima24.it - Regionali, giochi chiusi per la lista “Cirielli Presidente”: ecco chi farà coppia con Boccalone

In questa notizia si parla di: regionali - giochi

Regionali in Calabria al grottesco: l’audio choc del segretario di Avs smaschera i “giochi sporchi di Pd e Conte”. Dem imbufaliti

Elezioni regionali, giochi aperti nel casertano: spostamenti, alleanze e possibili candidature

Regionali, nel Maceratese solo il Pd ha pronta la sua lista: gli altri in alto mare - Nell’assemblea provinciale, hanno approvato con voto unanime la lista che affronterà le urne per il rinnovo del consiglio ... Segnala corriereadriatico.it

Regionali, approvata la lista dei candidati consiglieri per la provincia di Pesaro Urbino: ecco i 7 nomi - L'assemblea provinciale PD di Pesaro e Urbino ha approvato ieri sera la lista dei candidati consiglieri regionali per le prossime elezioni regionali. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Giochi Chiusi Lista