Tempo di lettura: 2 minuti “Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni all’on. Edmondo Cirielli per la candidatura a Presidente della Regione Campania con il sostegno compatto della coalizione di centrodestra. Si tratta di una scelta autorevole e coerente, che premia un uomo delle istituzioni, capace, determinato e profondamente legato al nostro territorio”. Lo dichiara Mario Ferraro, responsabile Rapporti con le Imprese di Fratelli d’Italia. “Siamo pronti a fare la nostra parte, con responsabilità e determinazione, al fianco di Edmondo Cirielli per voltare finalmente pagina in Campania e del nostro senatore Domenico Matera che continua la sua instancabile opera di radicamento del partito su tutto il territorio sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, candidatura Cirielli. Ferraro (FdI): “Uomo delle istituzione, scelta autorevole”