Regionali candidatura Cirielli Ferraro FdI | Uomo delle istituzione scelta autorevole

Anteprima24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti “Desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni all’on. Edmondo Cirielli per la candidatura a Presidente della Regione Campania con il sostegno compatto della coalizione di centrodestra. Si tratta di una scelta autorevole e coerente, che premia un uomo delle istituzioni, capace, determinato e profondamente legato al nostro territorio”. Lo dichiara Mario Ferraro, responsabile Rapporti con le Imprese di Fratelli d’Italia.   “Siamo pronti a fare la nostra parte, con responsabilità e determinazione, al fianco di Edmondo Cirielli per voltare finalmente pagina in Campania e del nostro senatore Domenico Matera che continua la sua instancabile opera di radicamento del partito su tutto il territorio sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

regionali candidatura cirielli ferraro fdi uomo delle istituzione scelta autorevole

© Anteprima24.it - Regionali, candidatura Cirielli. Ferraro (FdI): “Uomo delle istituzione, scelta autorevole”

In questa notizia si parla di: regionali - candidatura

Puglia, elezioni regionali: sindaci, oggi Minerva si dimette. Anche Matarrelli verso la candidatura con Decaro Entrambi anche presidenti di amministrazioni provinciali

Regionali Campania, a che punto è la candidatura di Roberto Fico a presidente e cosa ha chiesto De Luca

Belpasso, Caputo smentisce le voci di una candidatura alle Regionali 2027: “Amo questa città, continuerò finché i cittadini lo vorranno”

regionali candidatura cirielli ferraroRegionali in Campania, Ferrante (Forza Italia): "Nostro sostegno al vice ministro Edmondo Cirielli" - Il deputato campano di Forza Italia: "La sfida in Campania si vince al centro, raccogliendo i voti di tutti coloro che non si riconoscono nella sinistra radicale: Forza Italia, sotto la guida del nost ... Secondo salernotoday.it

regionali candidatura cirielli ferraroRegionali, Cirielli candidato: anche Fi dà il via libera - “Noi abbiamo detto che non abbiamo nessuna pregiudiziale sulla candidatura di Cirielli in Campania. Riporta corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Candidatura Cirielli Ferraro