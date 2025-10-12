Regionali Campania Martusciello FI | Primo atto del nuovo consiglio il crocifisso nelle scuole

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'idea Fulvio Martusciello, segretario regionale in Campania di Forza Italia: "Offriamo questo spunto a Cirielli, certi che ci supporterà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

