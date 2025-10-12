Reggio Emilia grave dopo schianto in auto contro albero

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella prima serata di domenica in via Marani, a Buco del Signore, a Reggio Emilia. Un’auto, dopo una sbandata, è finita contro una pianta, al lato della carreggiata. E’ accaduto poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando di via della Canalina, in quanto nell’abitacolo si trovava il conducente ancora bloccato tra le lamiere. Un pensionato di 78 anni è stato poi affidato alle cure del personale sanitario per essere sottoposto ai primi accertamenti per poi trasportarlo in urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, grave dopo schianto in auto contro albero

reggio - emilia

