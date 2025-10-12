Reggio Emilia calci alle auto e furti in pacchi e lettere

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 - Gli agenti di una Volante, venerdì pomeriggio, sono intervenuti in via Kant, a Reggio, dopo la segnalazione di alcuni cittadini sulla presenza in strada di un uomo che stava lanciando bottiglie, dando pure calci alle auto in sosta. Gli agenti hanno ben presto rintracciato un 33enne di origine guineane, già ben noto alle forze dell’ordine, che stava rovistando tra la posta e in alcuni pacchi che erano stati recapitati ai residenti di un condominio della zona, arrivando pure a minacciare una donna, abitante in loco, la quale si era accorta di quanto stesse facendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, calci alle auto e furti in pacchi e lettere

In questa notizia si parla di: reggio - emilia

Polemica a Reggio Emilia, animali vivi come premio alla Pastasciutta antifascista

Nuovo piano sosta ospedale di Reggio Emilia: ecco la mappa

Pipe gratis per il crack anche a Reggio Emilia: coinvolti Comune, Ausl e Regione. “Non sono un incentivo”

L’iniziativa rivolta alle scuole di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Quest’anno 140 partecipanti - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco di Reggio Emilia (pd) chiede la liberazione ostaggi come condizione per fermare la guerra. Francesca Albanese lo umilia: “La perdono ma mi deve promettere che questa cosa non la dice più”. Il pd nazionale che fa, lo difende o lo disconosce? - X Vai su X

Reggio Emilia, calci alle auto e furti in pacchi e lettere - Gli agenti di una Volante, venerdì pomeriggio, sono intervenuti in via Kant, a Reggio, dopo la segnalazione di alcuni cittadini sulla presenza in strada di un uomo che ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Danneggia ambulanza e ferisce sanitario. Espulso dalla città fino al 2028 - I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato un 25enne albanese e un coetaneo dominicano. Si legge su msn.com