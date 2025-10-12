Reggiani come state? Il report sulla salute Una persona su tre è ’cronica’ Pesano diabete e obesità

Rocco Reggio, come stai? Bene, ma non benissimo. Dagli ultimi dati aggiornati (2024) del portale regionale Profilo di salute - Emilia-Romagna emerge una provincia che sta bene, ma che deve continuare a prendersi cura di sé: una popolazione che invecchia, con buona tenuta economica e sanitaria, ma anche con un terzo di cittadini affetti da malattie croniche e quasi altrettanti alle prese con difficoltà economiche. Il contesto socio-demografico Al 2023, Reggio contava 528.877 abitanti, di cui circa 65 mila cittadini stranieri (12,3% del totale). La popolazione è cresciuta negli ultimi vent’anni, ma oggi mostra una tendenza alla stabilità e un progressivo invecchiamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

