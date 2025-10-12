Reese Witherspoon ricorda Diane Keaton e racconta il loro primo incontro

Reese Witherspoon ricorda Diane Keaton, attrice premio Oscar scomparsa l’11 ottobre scorso a Los Angeles all’età di 79 anni. “È stata una delle mie prime mentori in questo settore. Avevo 15 anni, venivo da Nashville, nel Tennessee, non conoscevo nessuno ed era la mia seconda, forse terza audizione cinematografica in assoluto”, racconta Witherspoon (anche lei premio Oscar) parlando del suo primo incontro con Keaton sul set del film ‘Fiore selvaggio’ (1991), diretto dalla diva di Hollywood. “È semplicemente incredibile, indimenticabile e una persona davvero originale. Quindi, per Diane, guardate uno dei suoi film. 🔗 Leggi su Lapresse.it

