Reese Witherspoon ricorda Diane Keaton e racconta il loro primo incontro
Reese Witherspoon ricorda Diane Keaton, attrice premio Oscar scomparsa l’11 ottobre scorso a Los Angeles all’età di 79 anni. “È stata una delle mie prime mentori in questo settore. Avevo 15 anni, venivo da Nashville, nel Tennessee, non conoscevo nessuno ed era la mia seconda, forse terza audizione cinematografica in assoluto”, racconta Witherspoon (anche lei premio Oscar) parlando del suo primo incontro con Keaton sul set del film ‘Fiore selvaggio’ (1991), diretto dalla diva di Hollywood. “È semplicemente incredibile, indimenticabile e una persona davvero originale. Quindi, per Diane, guardate uno dei suoi film. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: reese - witherspoon
Stasera su Tv8 va in onda "La rivincita delle bionde" con Reese Witherspoon. Trama e curiosità di una commedia cult
Reese Witherspoon: tra nuovo amore, libri e progetti TV
The Morning Show 4: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon alla ricerca della verità nel trailer
La star americana Reese Witherspoon ha ammesso che per superare una relazione tossica, ha dovuto "riprogrammare il cervello". Indicando così un percorso di rinascita che può valere per tante donne. Ne parla Maria Rita Parsi su Confidenze indicandoci le - facebook.com Vai su Facebook
Lily Collins è ancora la protagonista designata del film su POLLY POCKET, prodotto da Reese Witherspoon per Amazon. Sempre incredibile scriverlo. Del progetto già si sapeva, Lena Dunham ha abbandonato la nave, e ora sarà scritto da Jordan Weiss e Da - X Vai su X
Reese Witherspoon ricorda Diane Keaton e racconta il loro primo incontro - (LaPresse) Reese Witherspoon ricorda Diane Keaton, attrice premio Oscar scomparsa l'11 ottobre scorso a Los Angeles all'età di 79 anni. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Diane Keaton: il ricordo di Francis Ford Coppola e l'omaggio di Reese Witherspoon da lei diretta nel suo debutto televiivo - La grande attrice Diane Keaton, scomparsa ieri, viene ricordata soprattutto per i suoi ruoli da commedia ma nel suo secondo film, Il Padrino, ha dimostrato anche le sue doti drammatiche. Segnala comingsoon.it