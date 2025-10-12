Recuperata la lapide rubata dal monumento ai caduti di Adrano

Cataniatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata, ad Adrano, la lapide bronzea rubata nei giorni scorsi dal monumento ai daduti. A individuarla è stato un cittadino del Comune etneo, che l’ha notata abbandonata a bordo strada in contrada Pulica e ha avvisato le autorità competenti, come riferisce l'emittente locale Videostar. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: recuperata - lapide

recuperata lapide rubata monumentoAdrano. Ritrovata la lapide rubata dal monumento ai Caduti. Era stata abbandonata in contrada Pulica - E’ stata ritrovata la lapide con i nomi dei soldati adraniti morti in guerra che era stata rubata nei giorni scorsi da una parete del basamento del ... Da tvadrano.com

recuperata lapide rubata monumentoAdrano, rubata la lapide bronzea del Monumento ai Caduti. Il sindaco Mancuso: “Gesto meschino” - Rubata nella notte la lapide in bronzo del Monumento ai Caduti di Adrano, che riportava i nomi dei cittadini periti in guerra. corrieretneo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Recuperata Lapide Rubata Monumento