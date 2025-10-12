Recuperata la lapide rubata dal monumento ai caduti di Adrano
È stata ritrovata, ad Adrano, la lapide bronzea rubata nei giorni scorsi dal monumento ai daduti. A individuarla è stato un cittadino del Comune etneo, che l’ha notata abbandonata a bordo strada in contrada Pulica e ha avvisato le autorità competenti, come riferisce l'emittente locale Videostar. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
