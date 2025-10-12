Record di partecipanti all’Ecomaratona Pratese
Prato, 12 ottobre 2025 – La settima edizione dell’ Ecomaratona Pratese si è rivelata un successo senza precedenti, registrando oltre 800 partecipanti nelle quattro distanze competitive previste. Un record che consacra definitivamente questa manifestazione come uno degli appuntamenti più amati del calendario toscano. Ecomaratona Pratese, le foto Il palcoscenico naturale è stato ancora una volta il Parco delle Cascine di Tavola, autentico polmone verde della città, dove i podisti hanno potuto immergersi in un tracciato di 10,5 km da ripetere a seconda della distanza: un giro per la 10 km, due per la mezza maratona, tre per la 31 km e quattro per la regina delle prove, la maratona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: record - partecipanti
Quando la fantasia diventa arte: animali affamati di compiti, zii con il calendario dei funerali e il traffico in bici, ad agosto il Campionato della Bugia tra scherzi social e record di partecipanti
Green Run Vallombrosa, record di partecipanti alla 12esima edizione
Podismo. La Green Run. Vallombrosa fa il record di partecipanti
Torna la Neapolis Marathon, un'edizione da record con oltre 5.500 partecipanti e una città libera dalle auto per 6 ore. - facebook.com Vai su Facebook
7mila al via, record partecipanti e iscrizioni sold-out per #Monza21 e #F1RE - X Vai su X
Record di partecipanti all’Ecomaratona Pratese - Prato, 12 ottobre 2025 – La settima edizione dell’ Ecomaratona Pratese si è rivelata un successo senza precedenti, registrando oltre 800 partecipanti nelle quattro distanze competitive previste. Come scrive lanazione.it