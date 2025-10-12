Record di partecipanti all’Ecomaratona Pratese

Prato, 12 ottobre 2025 – La settima edizione dell’ Ecomaratona Pratese si è rivelata un successo senza precedenti, registrando oltre 800 partecipanti nelle quattro distanze competitive previste. Un record che consacra definitivamente questa manifestazione come uno degli appuntamenti più amati del calendario toscano. Ecomaratona Pratese, le foto Il palcoscenico naturale è stato ancora una volta il Parco delle Cascine di Tavola, autentico polmone verde della città, dove i podisti hanno potuto immergersi in un tracciato di 10,5 km da ripetere a seconda della distanza: un giro per la 10 km, due per la mezza maratona, tre per la 31 km e quattro per la regina delle prove, la maratona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

