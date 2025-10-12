Reazione allergica dopo la puntura di un insetto | grave giovane turista sul lago

Sarebbero gravi le condizioni di una giovane turista tedesca punta da insetto mentre si trovava a bordo di un battello della navigazione. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato 11 ottobre a Bellano. La 21enne è andata sotto shock anafilattico dopo aver manifestato una reazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it