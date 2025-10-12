Re Carlo e la figlia del Presidente una storia mai dimenticata

C’è stato un momento, durante la recente visita di Stato del presidente Donald Trump, che ha scosso la stampa scandalistica britannica. È stato durante il banchetto di benvenuto, tenutosi al Castello di Windsor, nella St. George’s Hall, quando Re Carlo ha intrecciato un ricordo della sua giovinezza nel suo breve discorso di benvenuto. Il sovrano inglese ha raccontato di quando ha avuto la possibilità di sposare un’americana. E non una qualsiasi bensì Tricia, la figlia di Richard Nixon. “Se i media fossero riusciti negli anni ’70 nel loro tentativo di approfondire questa relazione speciale, avrei potuto sposare un membro della famiglia Nixon!”, ha detto scherzosamente Carlo nel suo discorso, suscitando le risate di Trump. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo e la figlia del Presidente, una storia mai dimenticata

