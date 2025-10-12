Rc Auto a Rimini si paga di più rispetto alle altre province dell' Emilia-Romagna | in un anno +4,4%

Secondo le rilevazioni di Segugio.it, il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, a settembre il prezzo medio per l’assicurazione Rc Auto in Italia si è attestato sui 486,53 euro, confermandosi su livelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

