Rc Auto a Rimini si paga di più rispetto alle altre province dell' Emilia-Romagna | in un anno +4,4%
Secondo le rilevazioni di Segugio.it, il portale leader nel mercato italiano della comparazione tramite internet di prodotti assicurativi, utilities e prodotti di credito, a settembre il prezzo medio per l'assicurazione Rc Auto in Italia si è attestato sui 486,53 euro, confermandosi su livelli.
Maxi yacht di 75 metri a Pesaro: è di un milionario russo. Poi la fuga a Rimini per un’auto scomoda
Rimini, 49enne arrestato: prima danneggia le auto della Polizia e poi aggredisce gli agenti
Rimini, centinaia in sella per il Respect day. “Fermiamo la strage dei ciclisti: noi in fila indiana, auto a 1,5 metri”
