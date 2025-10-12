Ravezzani | Origi il peggiore errore di mercato nella storia del Milan Ha un record

Il Milan sta per trovare l'accordo con Origi per la risoluzione del suo contratto in scadenza. Fabio Ravezzani critica tutta l'operazione. Ecco il suo parere dal social X. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

