Ravenna e il Risorgimento | L’Italia e i suoi ideali siano esempio per l’oggi

Ravenna, con Torino e Roma, è una delle tre capitali italiane del Risorgimento e se in tutte e tre le città c’è un museo dedicato a quel periodo storico, quello di Ravenna si distingue, e primeggia, perché ha avuto l’intuizione di mettere insieme documentazione e tecnologia multimediale, in maniera da rendere il patrimonio museale, arricchito dal deposito delle collezioni Spadolini e Craxi e delle relative fondazioni, affascinante anche per i giovani. Lo ha ribadito Antonio Patuelli, direttore della rivista Libro Aperto, presso la Casa Matha di Ravenna dove si è svolta la celebrazione pubblica del 40° anniversario della sezione ravennate ’Anita Garibaldi’ dell’Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

