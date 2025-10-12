Ravenna e il Risorgimento | L’Italia e i suoi ideali siano esempio per l’oggi
Ravenna, con Torino e Roma, è una delle tre capitali italiane del Risorgimento e se in tutte e tre le città c’è un museo dedicato a quel periodo storico, quello di Ravenna si distingue, e primeggia, perché ha avuto l’intuizione di mettere insieme documentazione e tecnologia multimediale, in maniera da rendere il patrimonio museale, arricchito dal deposito delle collezioni Spadolini e Craxi e delle relative fondazioni, affascinante anche per i giovani. Lo ha ribadito Antonio Patuelli, direttore della rivista Libro Aperto, presso la Casa Matha di Ravenna dove si è svolta la celebrazione pubblica del 40° anniversario della sezione ravennate ’Anita Garibaldi’ dell’Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ravenna - risorgimento
' La Maratona di Ravenna è l'occasione giusta per scoprire le bellezze della città bizantina. Visite guidate Palazzo Guiccioli Museo Byron e del Risorgimento: - Sabato 8 novembre | 16.00-18.00 - Domenica 9 no - facebook.com Vai su Facebook
Ai Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna il bastone del poeta donato da un suo discendente - Domenica 28 settembre i Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna accoglieranno un ospite d’eccezione: Robin Byron, discendente diretto del grande poeta ... Riporta ravennanotizie.it