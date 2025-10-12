ravenna agguato nel sonno tenta di uccidere i genitori

Una famiglia italiana, una casa tranquilla nella periferia di Ravenna e un dramma nel cuore della notte. Poco dopo le tre del mattino di giovedì scorso, una chiamata al numero d’emergenza segnala un’aggressione in corso. Quando gli agenti della Polizia di Stato arrivano sul posto, chiamati dai sanitari del 118, trovano due coniugi feriti da arma da taglio. A colpirli, secondo quanto accertato, è stato il figlio quattordicenne, che li avrebbe aggrediti nel sonno, con addirittura due coltelli diversi presi dal cassetto della cucina. E, poco più tardi, dopo l’arresto del ragazzo, la scoperta più sconvolgente: del cellulare dell’adolescente spuntano ricerche e contenuti che fanno pensare a un gesto premeditato e a lungo preparato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

