Ratificato l’accordo Il Gruppo Cap entra in Ala

Ratificato l’accordo tra Gruppo Cap e Amga per l’ingresso di Cap in Aemme Linea Ambiente S.r.l. (Ala), società che gestisce il servizio di igiene urbana in 19 comuni del territorio, per un totale di quasi 300mila abitanti. L’operazione, firmata alla presenza dei presidenti Yuri Santagostino (Gruppo Cap) e Pierluigi Arrara (Amga), rappresenta un passo strategico verso un modello di gestione integrata dei servizi pubblici, fondato su efficienza, sostenibilità e qualità. L’intesa prevede una partecipazione iniziale del 20% di Gruppo Cap in Ala, destinata a salire fino al 40% entro tre anni, attraverso un aumento di capitale collegato al raggiungimento del 70% dei target di fatturato fissati dal piano industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

