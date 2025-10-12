Ratificato l’accordo Il Gruppo Cap entra in Ala
Ratificato l’accordo tra Gruppo Cap e Amga per l’ingresso di Cap in Aemme Linea Ambiente S.r.l. (Ala), società che gestisce il servizio di igiene urbana in 19 comuni del territorio, per un totale di quasi 300mila abitanti. L’operazione, firmata alla presenza dei presidenti Yuri Santagostino (Gruppo Cap) e Pierluigi Arrara (Amga), rappresenta un passo strategico verso un modello di gestione integrata dei servizi pubblici, fondato su efficienza, sostenibilità e qualità. L’intesa prevede una partecipazione iniziale del 20% di Gruppo Cap in Ala, destinata a salire fino al 40% entro tre anni, attraverso un aumento di capitale collegato al raggiungimento del 70% dei target di fatturato fissati dal piano industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Gaza: scatta il cessate il fuoco. Governo israeliano ha ratificato l’accordo nella notte. Tregua monitorata da una task force
Dopo la seduta fiume del governo israeliano di giovedì sera, che ha ratificato la firma dell’accordo di pace, l’esecutivo ha indicato le 11 di ieri mattina (ora italiana) come “ora zero” per l’inizio della tregua - facebook.com Vai su Facebook
E' scattato il cessate il fuoco a Gaza, il Governo israeliano ha ratificato l'accordo raggiunto con Hamas. Già iniziato il parziale ritiro dell'esercito dalla Striscia, entro lunedì il rilascio di tutti gli ostaggi - X Vai su X
