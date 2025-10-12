Rapine ai distributori di benzina in Svizzera | catturato a Limbiate un componente della banda

Limbiate (Monza Brianza), 12 0ttobre 2025 – Insieme ad altri 5 sudamericani e nordafricani ha rapinato due stazioni di servizio nella zona di Balerna, in Canton Ticino, Svizzera. La Squadra Mobile della Questura di Monza ha arrestato a fine di estradizione un ecuadoriano 34enne a Limbiate, che ora rischia fino a 15 anni di reclusione. Rapinavano tir e aziende, sgominata la banda specializzata in metalli preziosi Lo scorso 7 dicembre il commando, partito dal nord Italia a bordo di due autovetture con targhe contraffatte, una volta raggiunta la Svizzera si è diviso in due gruppi per assaltare simultaneamente due stazioni di servizio nella zona di Balerna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

