Rapine ai distributori di benzina in Svizzera arrestato a Limbiate

Ilnotiziario.net | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapine ai distributori di benzina in Svizzera, un uomo di 34 anni è stato arrestato a Limbiate. È stato arrestato a Limbiate un cittadino ecuadoriano di 34 anni, ricercato in campo internazionale per una doppia rapina a mano armata compiuta lo scorso dicembre in Canton Ticino. L’uomo, individuato e catturato dalla Squadra Mobile della Questura . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

