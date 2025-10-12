Rapine a mano armata nelle stazioni di servizio svizzere | la fuga finisce in Brianza
È finita in Brianza la fuga di uno dei protagonisti del doppio colpo messo a segno lo scorso dicembre in Canton Ticino. La polizia di stato di Monza ha arrestato un uomo di 34 anni, di origini ecuadoriane, ritenuto parte del commando che la sera del 7 dicembre aveva assaltato due stazioni di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Rapine seriali a mano armata nei bar e supermercati di Monza: sgominata la banda “della porta accanto”
Furti con spaccata e rapine a mano armata mentre era ai domiciliari, arrestato 40enne
Terrore a Barletta, due rapine a mano armata nel giro di poche ore nella zona 167
Piacenza, catturati sei ricercati a livello internazionale per rapina a mano armata
Rapine a mano armata nei supermercati della provincia di Bari: 23enne incastro dalle telecamere
Rapine nel Mendrisiotto, sgominata una banda in Italia - I membri del gruppo erano destinatari di un mandato di cattura internazionale. Da tio.ch
Cambiavano la targa dell’auto in Italia per fare rapine in Svizzera, arrestati 6 ricercati internazionali - Cambiavano la targa dell'auto italiana sulla quale viaggiavano per andare a fare rapine in Svizzera: una banda di 6 rapinatori, tutti residenti in Italia ... Scrive fanpage.it