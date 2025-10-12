Rapine a mano armata nelle stazioni di servizio svizzere | la fuga finisce in Brianza

Quicomo.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita in Brianza la fuga di uno dei protagonisti del doppio colpo messo a segno lo scorso dicembre in Canton Ticino. La polizia di stato di Monza ha arrestato un uomo di 34 anni, di origini ecuadoriane, ritenuto parte del commando che la sera del 7 dicembre aveva assaltato due stazioni di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rapine - mano

Rapine seriali a mano armata nei bar e supermercati di Monza: sgominata la banda “della porta accanto”

Furti con spaccata e rapine a mano armata mentre era ai domiciliari, arrestato 40enne

Terrore a Barletta, due rapine a mano armata nel giro di poche ore nella zona 167

rapine mano armata stazioniRapine nel Mendrisiotto, sgominata una banda in Italia - I membri del gruppo erano destinatari di un mandato di cattura internazionale. Da tio.ch

rapine mano armata stazioniCambiavano la targa dell’auto in Italia per fare rapine in Svizzera, arrestati 6 ricercati internazionali - Cambiavano la targa dell'auto italiana sulla quale viaggiavano per andare a fare rapine in Svizzera: una banda di 6 rapinatori, tutti residenti in Italia ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rapine Mano Armata Stazioni