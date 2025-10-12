Vingone in balia del rapinatore solitario. Dopo l’aggressione ai danni del pensionato, rapinato mentre faceva l’orto nella zona di villa il Diluvio, cominciano a circolare altre storie di furti messi a segno sempre nell’area a cavallo tra il centro abitato e le colline. L’argine del Vingone è la corsia sulla quale si muove il malvivente in questione; è qui che agisce, è qui che probabilmente ha un posto dove dormire e rifugiarsi per sfuggire alle forze dell’ordine. I carabinieri sono al lavoro ormai da giorni con l’obiettivo di individuarlo. Anche ieri hanno effettuato numerosi controlli nella zona e hanno risposto a diverse segnalazioni, provando a intercettare questo ragazzo senza scrupoli che sta impaurendo i residenti del quartiere, soprattutto i più anziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rapinatore seriale semina il panico. Blitz dei carabinieri per catturarlo. E i residenti accusano un innocente