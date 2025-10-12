Rapina due turiste in centro | arrestato algerino

Napolitoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato, a Napoli, un uomo di 37 anni di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale, per rapina aggravata. I falchi della squadra mobile, nel transitare in viale Dohrn, sono stati avvicinati da due turiste che hanno raccontato loro di una rapina subita da un uomo armato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

rapina - turiste

