Rapina due turiste in centro | arrestato algerino

La polizia ha arrestato, a Napoli, un uomo di 37 anni di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale, per rapina aggravata. I falchi della squadra mobile, nel transitare in viale Dohrn, sono stati avvicinati da due turiste che hanno raccontato loro di una rapina subita da un uomo armato.