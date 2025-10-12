Rapina a mano armata nelle stazioni di servizio | arrestato 34enne

Lo scorso 7 dicembre, insieme ad altre 5 persone, ha raggiunto la Svizzera e ha assaltato simultaneamente due stazioni di servizio nella zona di Balerna, rubando gli incassi e aggredendo gli addetti. Ma dopo una meticolosa ricerca è stato catturato.Gli agenti della squadra mobile polizia di Stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

