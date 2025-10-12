Raimondo Todaro la confessione sul tumore | Se non mi fossi operato mia figlia non avrebbe il papà

Dilei.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raimondo Todaro si è raccontato come mai prima d’ora. Ospite della nuova stagione di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda su Rai1, il ballerino e coreografo siciliano ha scelto di aprirsi completamente, mostrando al pubblico un lato di sé che fa ancora fatica a mostrare. E, dopo le recenti immagini che lo ritraevano in ospedale, ha condiviso col pubblico un capitolo difficile della sua vita, quello che lo ha costretto a fare i conti con la  malattia. Le parole di Raimondo Todaro a Ciao Maschio. A poco tempo dalle ultime dichiarazioni rese a Verissimo, Raimondo Todaro ha parlato ancora dei problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

raimondo todaro la confessione sul tumore se non mi fossi operato mia figlia non avrebbe il pap224

© Dilei.it - Raimondo Todaro, la confessione sul tumore: “Se non mi fossi operato, mia figlia non avrebbe il papà”

In questa notizia si parla di: raimondo - todaro

“Ma allora voi due…”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca, colpo di scena dopo la rottura: beccati così

RITORNO DI FIAMMA: retroscena inedito su Francesca Tocca e Raimondo Todaro!

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme per la seconda volta? Scoppia il gossip

raimondo todaro confessione tumoreRaimondo Todaro, la confessione sul tumore: “Se non mi fossi operato, mia figlia non avrebbe il papà” - Raimondo Todaro ha parlato ancora del tumore che l’ha colpito e della ragione che l’ha spinto a operarsi con grande tempestività ... Scrive dilei.it

raimondo todaro confessione tumore“Un altro tumore” Raimondo Todaro spiazza tutti, a cuore aperto la drammatica confessione dopo la separazione - Scopri la storia di Raimondo Todaro, ballerino e ex professore di Amici, che affronta con coraggio la malattia e la separazione da Francesca Tocca. Lo riporta bigodino.it

Cerca Video su questo argomento: Raimondo Todaro Confessione Tumore