Raimondo Todaro la confessione sul tumore | Se non mi fossi operato mia figlia non avrebbe il papà

Raimondo Todaro si è raccontato come mai prima d’ora. Ospite della nuova stagione di Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo in onda su Rai1, il ballerino e coreografo siciliano ha scelto di aprirsi completamente, mostrando al pubblico un lato di sé che fa ancora fatica a mostrare. E, dopo le recenti immagini che lo ritraevano in ospedale, ha condiviso col pubblico un capitolo difficile della sua vita, quello che lo ha costretto a fare i conti con la malattia. Le parole di Raimondo Todaro a Ciao Maschio. A poco tempo dalle ultime dichiarazioni rese a Verissimo, Raimondo Todaro ha parlato ancora dei problemi di salute che lo hanno colpito negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

