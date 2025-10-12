Raimondo Todaro e la svolta | perché ha lasciato Amici e Ballando
Il maestro di danza Raimondo Todaro svela i motivi dietro l’addio ai programmi che lo hanno reso famoso, Amici e Ballando con le Stelle Hai mai avuto il coraggio di dire basta, anche quando tutto sembrava perfetto? Raimondo Todaro, volto noto del ballo televisivo, ospite a “Ciao Maschio”, ha raccontato la sua verità. Niente rimpianti, nessun dietrofront. Dopo tre anni ad “Amici” con Maria De Filippi, ha spiegato di non avere alcun rammarico. Lì si è sentito a casa, ha dato tutto. E ha raggiunto l’obiettivo: far vincere un ragazzo latinista, una vera impresa, mai successa prima. Per lui, quella è stata una missione compiuta. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
