Rai l’ad Rossi su Pier Silvio Berlusconi | Non parlerò mai male del competitor

Al festival de Il Foglio, l'ad Rai, Giampaolo Rossi, ha risposto a tono a Pier Silvio Berlusconi: la sfida agli ascolti è agguerrita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Rai, l’ad Rossi su Pier Silvio Berlusconi: “Non parlerò mai male del competitor”

L'AD Rai Giampaolo Rossi a #IlFoglio: «Le parole di Pier Silvio Berlusconi su #AffariTuoi? Capisco che una tv commerciale con grandi problemi di ascolti debba rivendicare quando questi ascolti vengono in qualche modo ribaltati anche se per un periodo limit - X Vai su X

La Rai replica a Pier Silvio Berlusconi dopo la frecciata a La Ruota della Fortuna - La sfida tra Rai e Mediaset non procede solo a colpi di share. Si legge su dilei.it

Pier Silvio Berlusconi punge Affari tuoi, la Rai replica/ “Cultura terreno scarsamente esplorato per altri” - Non si ferma il botta e risposta tra Pier Silvio Berlusconi e la Rai che ha deciso di rispondere ... Scrive ilsussidiario.net