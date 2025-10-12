Rai l’ad Rossi su Pier Silvio Berlusconi | Non parlerò mai male del competitor

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al festival de Il Foglio, l'ad Rai, Giampaolo Rossi, ha risposto a tono a Pier Silvio Berlusconi: la sfida agli ascolti è agguerrita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rai l8217ad rossi su pier silvio berlusconi non parler242 mai male del competitor

© Ildifforme.it - Rai, l’ad Rossi su Pier Silvio Berlusconi: “Non parlerò mai male del competitor”

In questa notizia si parla di: rossi - pier

La Rai replica a Pier Silvio Berlusconi dopo la frecciata a La Ruota della Fortuna - La sfida tra Rai e Mediaset non procede solo a colpi di share. Si legge su dilei.it

Pier Silvio Berlusconi punge Affari tuoi, la Rai replica/ “Cultura terreno scarsamente esplorato per altri” - Non si ferma il botta e risposta tra Pier Silvio Berlusconi e la Rai che ha deciso di rispondere ... Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Rai L8217ad Rossi Pier