RAI | ASCOLTI RECORD MA GIORNALISTI ZITTI LE PAROLE DI PIER SILVIO? NON È IL NOSTRO STILE

Il numero uno della Rai, l’amministrato delegato Giampaolo Rossi, fa il punto sullo stato di salute della Tv di Stato e risponde alle critiche di Pier Silvio Berlusconi, patron di Mediaset. “ La Rai è una sorta di hub industriale centrale nella vita del nostro paese. Un’azienda che produce ricchezza, produce lavoro e che consente di mantenere in vita intere filiere dell’industria culturale. Non solo il cinema, la fiction e il mondo dell’animazione ma tutta una serie di indotti legati a questa industria”, spiega Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai intervistato da Salvatore Merlo alla Festa dell’Ottimismo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI: ASCOLTI RECORD MA GIORNALISTI ZITTI. LE PAROLE DI PIER SILVIO? NON È IL NOSTRO STILE

