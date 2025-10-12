Ragazzini minacciati e rapinati ai Baracconi interviene la Polizia locale | fermato un giovane

Perugiatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggressioni a minori per derubarli. Accade a Perugia, a Pian di Massiano, dove da ieri è tornato in funzione il luna park, meglio conosciuto come Baracconi. Un’aggressione che è stata fermata dalla Polizia locale che presidia l’area costantemente.“Esprimiamo il nostro riconoscimento alla Polizia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragazzini - minacciati

Cerca Video su questo argomento: Ragazzini Minacciati Rapinati Baracconi