ragazza violentata in strada a napoli 29enne bloccato dai passanti

AGI - Una donna a Napoli è stata aggredita e violentata alle cinque del mattino di ieri. Il fatto è accaduto nei pressi di Porta Capuana, nella zona in cui fino agli anni 2000 c'era la pretura e dove da decenni si attende una riqualificazione completa. La vittima ha 30 anni e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata seguita e poi abusata fino a quando un'altra donna che andava al lavoro ha capito cosa stesse succedendo e in piazza Enrico De Nicola ha chiesto aiuto a una guardia giurata. I due hanno poi allertato la polizia. Per fortuna, l'aggressore, che cercava di darsi alla fuga, è stato bloccato da alcuni passanti e poi è finito in manette grazie agli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Agi.it
