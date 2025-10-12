Ragazza violentata in strada a Napoli 29enne bloccato dai passanti

AGI - Una donna a  Napoli  è stata  aggredita e violentata  alle cinque del mattino di ieri. Il fatto è accaduto nei pressi di  Porta Capuana, nella zona in cui fino agli anni 2000 c'era la pretura e dove da decenni si attende una riqualificazione completa. La  vittima  ha 30 anni e, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata seguita e poi  abusata  fino a quando un'altra donna che andava al lavoro ha capito cosa stesse succedendo e in  piazza Enrico De Nicola  ha chiesto aiuto a una  guardia giurata. I due hanno poi allertato la  polizia. Per fortuna, l'aggressore, che cercava di darsi alla fuga, è stato bloccato da alcuni passanti e poi è finito in manette grazie agli agenti dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico  e della  Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Agi.it

