Raffica di incidenti nel Lodigiano | notte di super lavoro per i soccorritori

Ossago Lodigiano (Lodi), 12 ottobre 2025 – Notte di incidenti stradali nel Lodigiano e i soccorritori fanno la spola. Nella notte tra l'11 e il 12 ottobre 2025 le squadre di emergenza hanno affrontato diverse richieste di aiuto. C'è stato uno scontro tra due auto, con due ventenni feriti lievemente, a mezzanotte e quaranta, nel comune di Ossago Lodigiano, sulla provinciale 107. In questo caso è intervenuta la Croce rossa, che ha portato all'ospedale Maggiore di Lodi chi necessitava di cure. Gli è stato assegnato un codice giallo, di media gravità. A Sant'Angelo Lodigiano, all'una e 35, un'autovettura è uscita di strada sulla provinciale 205 (strada Domodossola-Vidardo ) danneggiando un palo Telecom. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raffica di incidenti nel Lodigiano: notte di super lavoro per i soccorritori

