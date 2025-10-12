Rachid Benzine | Il mio libraio di Gaza | l’empatia della letteratura contro la disumanizzazione

Nabil è il libraio di Gaza. Mentre tutto crolla attorno, lui resiste con i suoi libri. Ma Nabil con le sue ferite, le sue perdite, la sua rabbia è anche la storia di questa Striscia di terra. Rachid Benzine è considerato una delle figure di spicco dell’islamismo liberale e ha scritto Il libraio di Gaza (in Italia esce per il Corbaccio) che racconta l’incontro tra un fotografo di guerra e il libraio, appunto. Può un romanzo raccontare l’orrore di Gaza, dopo che ogni giorno entrano nelle nostre case le immagini di morte e disperazione? "L’obiettivo, non soltanto letterario – racconta Benzine – è quello di lottare contro il processo di disumanizzazione a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

