Raccontare il gusto tra Firenze e Bologna una nuova realtà della comunicazione food & drink
Sono Federica Bucci, per molti semplicemente Quella Spiritosa. È un nickname che mi rappresenta: ironica, solare, un po' sarcastica, ma sempre con il sorriso. E naturalmente gioca sul doppio senso con gli spirits, il mondo di cui mi occupo da anni.
Vico Equense, Città del Gusto: dieci feste gastronomiche per raccontare storia, sapori e tradizioni
I Campioni del Gusto: i nostri premi ai migliori under 30 - Al Festival C’è + Gusto a Bologna, la premiazione dei dieci giovani professionisti che incarnano il futuro della cultura gastronomica italiana ... Lo riporta repubblica.it
"C'è + Gusto a Bologna" 2025: la grande festa alla scoperta dei linguaggi del cibo - A Palazzo Re Enzo, il 18 e il 19 ottobre, torna il Festival de Il Gusto dedicato quest'anno ai linguaggi del cibo, alla scoperta di piatti, ingredienti, gesti e riti che diventano ponte non barriera. Secondo repubblica.it